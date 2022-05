“Grazie ai 60 anni di esperienza di Jacuzzi® nel settore Benessere e Hospitality – ha detto Marcellini – e soprattutto grazie al programma ‘Jacuzzi® Sensational Wellness' lanciato due anni fa, è stato molto semplice seguire la realizzazione di un’area benessere i questa nuovissima struttura, malgrado la sua complessità e le sue ampie dimensioni. Siamo molto soddisfatti del risultato finale. Speriamo di ripeterci con altre strutture ricettive”. “Il mercato italiano e internazionale – ha spiegato ancora il direttore commerciale Jacuzzi Europe – guarda con forte interesse al settore del benessere. Le stesse strutture ricettive puntano ad offrire valore aggiunto attraverso servizi evoluti e tra questi le aree Spa e benessere stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza: attraverso il programma “Jacuzzi® Sensational Wellness” siamo in grado di affiancare le strutture Hospitality offrendo progettazione, consulenza e soluzioni premium per la realizzazione di un’area benessere. In un terzo step prevediamo di porci come vero e proprio “general contractor” diventando così unico interlocutore delle strutture ricettive”, ha concluso Costantino Marcellini.

(Adnkronos) - “Al Gold Tower Hotel per sancire la finalizzazione di un progetto importantissimo. Un progetto in abbiamo affiancato la struttura e l’abbiamo vista crescere”. Così Costantino Marcellini, direttore commerciale Jacuzzi Europe, presente al Gold Tower Hotel di Napoli, una struttura con 41 stanze e un centro benessere di oltre mille metri quadri.

