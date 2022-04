Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Si è insediato stamattina il tavolo tecnico sulla valorizzazione professionale delle donne in sanità, istituito su iniziativa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il tavolo, spiega una nota del ministero, è composto da professioniste e professionisti le cui competenze eterogenee e complementari permetteranno di analizzare il tema in tutte le sue sfaccettature. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, le donne rappresentano il 70% del personale sanitario, tuttavia solo il 25% di loro occupa posizioni apicali nel settore.

L’ultimo Rapporto Oasi 2019 dell’osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano, a cura di Cergas e Bocconi, certifica che solo il 32% dei direttori di struttura semplice è donna, percentuale che scende al 16% nelle strutture complesse. Il tavolo si propone quindi di individuare le politiche e le azioni istituzionali più idonee ed efficaci per incentivare l’equo accesso delle donne ai ruoli apicali nelle professioni sanitarie. Tra i temi che verranno approfonditi, la formazione professionale, la cultura della leadership, la valorizzazione della ricerca accademica, l’analisi e la revisione della normativa attuale in un’ottica di maggiore omogeneità.

"L’obiettivo del tavolo tecnico è migliorare i percorsi formativi e professionali delle professioniste italiane della salute per garantire loro parità di opportunità di carriera. Garantire un equo accesso alle carriere e dunque alle posizioni di leadership alla componente femminile del personale sanitario - sottolinea Sileri - è fondamentale: mi farò pertanto promotore delle proposte che emergeranno dal tavolo". Il tavolo di lavoro dovrà concludere l'attività entro il 15 settembre, producendo una relazione finale a Sileri e all’Ufficio di gabinetto del ministero, per trasmettere le proposte al Governo e al Parlamento.

