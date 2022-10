Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute)() - Approvato l’atto di indirizzo per l’avvio delle trattative per il nuovo contratto dell’area del comparto sanità. Lo annuncia Davide Caparini, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "Sono interessati 135.000 dirigenti – spiega - e avrà un impatto economico di poco meno di 650 milioni di euro. L’approvazione di questo atto da parte del Comitato di settore Regioni-Sanità avviene al termine della fase più acuta dell’emergenza, che ha messo in luce la capacità del Servizio sanitario nazionale di far fronte a estreme criticità. Tutto ciò coincide con l’attuazione anche del Pnrr, la nuova sfida a cui la sanità italiana è chiamata a rispondere".

"La valorizzazione dei medici che già lavorano nel sistema sanitario e la necessità di far fronte alla carenza di personale, sono gli obiettivi che occorre perseguire in questa tornata contrattuale - sottolinea - Le Regioni ritengono pertanto importante avviare in tempi rapidi la fase di contrattazione per poter individuare gli strumenti più utili, in piena collaborazione con Governo, organizzazioni sindacali e l’Aran. Tra le principali linee di intervento c’è la revisione del sistema degli incarichi e la rivalutazione dell’indennità di posizione con una semplificazione delle procedure dei fondi contrattuali”.