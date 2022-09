Milano, 7 set. (Adnkronos Salute) - Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, è stato confermato alla guida del board della Commissione europea per la lotta al cancro. Lo comunica il ministero della Salute, dopo che ieri la Ce ha annunciato la composizione dei 5 board che la supporteranno nella realizzazione delle rispettive Missioni (cambiamento climatico, cibo e alimentazione, acqua, città e connessione digitale, lotta al cancro). "La nomina di uno scienziato italiano alla guida di questa cruciale attività è un riconoscimento anche alla ricerca italiana, tra le prime nel mondo, e al nostro Servizio sanitario nazionale, garanzia di qualità ed equità per tutti", commenta Speranza. Con il 10% della popolazione mondiale - ricorda il dicastero in una nota - l'Europa ha il 25% del carico di malattie oncologiche. E' per questo necessario un enorme sforzo per migliorare gli interventi di prevenzione, diagnosi e cura e la qualità della vita, anche tramite importanti attività di ricerca e di riduzione delle disuguaglianze che la Commissione Ue si è impegnata a garantire.

