Milano, 24 giu. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato altri 28 attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina. Al 24 giugno, nel Paese colpito dalla guerra salgono così a 323 i casi, verificatisi tra il 24 febbraio e il 19 giugno, con un bilancio di 76 morti e 59 feriti. Lo riferisce l'Oms via Twitter. "L'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo", ribadisce.

