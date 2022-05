Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Dall'inizio del conflitto in Ucraina a oggi, 16 maggio, sono stati 218 gli attacchi all'assistenza sanitaria del Paese, secondo quanto riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, rispetto all'ultimo aggiornamento diffuso, aggiunge al totale 7 ulteriori episodi di questo tipo avvenuti nei giorni scorsi, verificati e confermati dall'Agenzia Onu per la salute. Il bilancio è di 75 persone uccise e 58 ferite, secondo quanto riporta in un tweet l'Oms Ucraina, che rinnova l'appello a tutelare il sistema sanitario: "I bambini e le famiglie cercano sicurezza, i servizi medici su cui fanno affidamento devono essere protetti".

