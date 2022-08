Madrid, 1 ago. (Adnkronos Salute/EuropaPress/Dpa) - Le autorità indiane hanno confermato oggi il primo morto nel Paese a causa del vaiolo delle scimmie, precisando che si tratta di un uomo deceduto sabato scorso dopo essere tornato da un viaggio negli Emirati Arabi Uniti. La ministra della Sanità dello Stato del Kerala, Veena George, ha segnalato che l'uomo, un 22enne residente a Thrissur, è morto in un ospedale privato della città alcuni giorni dopo essere rientrato dal Golfo, secondo quanto raccolto dal quotidiano 'The Indian Express'. La ministra ha sottolineato che i test effettuati negli Emirati hanno dimostrato la positività del ragazzo al vaiolo delle scimmie e ha aggiunto che "i familiari hanno consegnato i risultati sabato". L'India fino ad oggi ha confermato 4 casi di questa malattia, 3 nel Kerala e uno a New Delhi.

