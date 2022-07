Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute)() - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema all'utilizzo del vaccino anti-vaiolo Imvanex* anche contro il vaiolo delle scimmie. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell'ente regolario Ue, ha raccomandato infatti di estendere l'indicazione attuale del prodotto per includere la protezione degli adulti contro il Monkeypox virus.

Il vaccino della danese Bavarian Nordic - ricorda l'Ema - è approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del vaiolo. Contiene una forma attenuata (indebolita) del virus 'Vaccinia Ankara', correlato al virus del vaiolo, ed è considerato un potenziale 'scudo' anche contro il vaiolo delle scimmie, per la somiglianza tra il Monkeypox virus e il virus del vaiolo.

Negli Stati Uniti Imvanex è disponibile con il nome commerciale Jynneos*, già autorizzato dall'Agenzia del farmaco Fda anche per la prevenzione del vaiolo delle scimmie. Il Chmp - spiega l'Ema in una nota - ha basato la propria raccomandazione sui dati di diversi studi condotti negli animali, secondo cui primati non umani vaccinati con Imvanex mostravano protezione anche contro il virus del vaiolo delle scimmie. Gli esperti hanno quindi ritenuto che da queste ricerche si possa dedurre l'efficacia del prodotto nella prevenzione del Monkeypox virus nell'uomo, ma per confermalo "l'azienda raccoglierà dati da uno studio osservazionale che sarà condotto durante l'epidemia di vaiolo delle scimmie in corso in Europa", precisa l'agenzia Ue.

Il profilo di sicurezza di Imvanex è "favorevole, con effetti collaterali da lievi a moderati", e il Chmp ha concluso che "i benefici sono maggiori dei rischi", continua l'Ema.

Oltre all'utilizzo per la prevenzione del vaiolo delle scimmie - conclude l'ente regolatorio - il Chmp ha raccomandato di autorizzare Imvanex anche per la protezione dalle malattie causate dal Vaccinia virus, che causa sintomi simili a quelli del vaiolo, ma più lievi.