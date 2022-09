Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Sono 805 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, con un incremento di 18 contagi rispetto all'ultima rilevazione del 6 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province autonome, nel bollettino aggiornato a oggi. I casi collegati a viaggi all'estero sono 221. L'età mediana dei pazienti è 37 anni (per un range che va dai 14 ai 71 anni); 794 sono uomini e 11 donne. La regione con più casi resta la Lombardia (333), seguita dal Lazio (141).

