Pietro Di Lorenzo, classe Ottobre '76 laureato in Economia Aziendale all'Università Parthenope di Napoli è amministratore di Sostrader, che produce e commercializza programmi e prodotti audiovisivi per conto proprio e per conto terzi. Sos Trader si occupa di promuovere e condurre corsi e di organizzare, gestire eventi speciali, culturali, mondani, di formazione professionale e ogni altra attivitá di e-learning, sia in proprio che per conto terzi.