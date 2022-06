Il Ftse Mib disegna una white Marubozu che archivia la miglior seduta delle ultime 7. L’indice interrompe la serie di 3 settimane negative consecutive grazie alla tenuta dell’importante supporto in area 21.400 punti.

Tornano gli acquisti anche sulle borse Usa con il Nasdaq che negli ultimi 5 giorni guadagna il 9% e l’S&P il 6.68% spinti da una sorta di rotazione settoriale che va a premiare le società dei beni al consumo e Tech a scapito delle società delle materie prime.

Lunedì il mercato assorbirà le decisioni del G7 e soprattutto il probabile default tecnico sul suo debito Russo. Mosca doveva pagare 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni, una denominata in dollari e una in euro in scadenza nel 2026 e nel 2036, ma era stato concesso un periodo di grazia di 30 giorni.

A causa delle sanzioni scattate dopo l'avvio della guerra in Ucraina, Mosca è di fatto già esclusa dal circuito dei mercati internazionali, non potendo effettuare operazioni finanziarie in dollari né in euro.

Il Cremlino sostiene che non è in grado di inviare denaro agli obbligazionisti a causa delle sanzioni, accusando l'Occidente di cercare di spingerla a un default artificiale.

Operativamente abbiamo in portafoglio un titolo del settore lusso che si avvicina rapidamente al nostro take profit e sul quale alziamo lo stop in pari. Lunedì proveremo a incrementare l’esposizione puntando sul rimbalzo di un titolo industriale. Tra i titoli interessanti per la prossima seduta, segnaliamo: