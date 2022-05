Il Ftse Mib disegna una Dragon Fly doji che archivia la quinta seduta positiva nelle ultime sei. L’indice prosegue il rimbalzo dai minimi toccati il 9 maggio in area 22.800 chiudendo la terza settimana positiva consecutiva.

A dare boost ai mercati europei stavolta ci ha pensato WallStreet, in particolare il Nasdaq dopo 7 settimane consecutive negative ha rimbalzato con decisione chiudendo la miglior ottava delle ultime 10 con un rialzo del 6.84%.

Lunedì sarà una giornata con volumi e volatilità in contrazione a causa della chiusura dei mercati USA per festività. Operativamente venerdì abbiamo liquidato in buon profitto la posizione su FERRARI e adesso rimaniamo con un titolo in portafoglio che si sta avvicinando al nostro take profit.

Tra i titoli interessanti per la prossima seduta, segnaliamo: