Settimana di alta volatilità sui mercati; Piazza Affari è stata chiamata ad un ulteriore test poco sopra i 20.000 punti, per poi oggi tornare in area 21.000 di FtseMib; la sensazione è che siamo veramente alle battute finali per i ribassi e che già in questo mese si possa vedere una prima fase di recupero.

Una chiusura settimanale sopra 21.000 fornirebbe un’inversione di breve abbastanza chiara, mentre per quella di medio dovremo necessariamente attendere il superamento dei 21.700 dell’indice; obiettivi rialzisti a 22.800 e 24.000 sul giro-anno.

Pur ritenendolo molto difficile, l’abbandono invece di quota 20.000 fornirebbe un segnale ribassista di un certo peso, che allungherebbe di qualche mese le ipotesi poi di recupero, ma soprattutto porterebbe molti titoli a valori decisamente lontani dai propri fondamentali.

Spread sempre leggermente sotto 250 punti base; se riuscisse a riportarsi pian piano verso i 200, avallerebbe in pieno lo scenario rialzista precedentemente descritto.

Nessuna novità dal punto di vista operativo; il portafoglio rimane sempre bello pieno, confidando per fine mese in un’inversione di medio periodo; vista comunque la situazione delicata che stiamo attraversando, in caso di un nuovo allungo sui 22.000/22.200 di FtseMib, si potrebbe già comunque monetizzare circa il 30% della posizione rialzista.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.