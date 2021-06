La situazione generale, di eccesso ottimismo, resta inalterata. Vero, abbiamo conferme di una RIPRESA in atto, post-covid per molti, dopo un crollo di molte attività avvenuti con le chiusure settoriali. Abbiamo pure un aumento degli STIMOLI, degli INTERVENTI, da parte dei Governi e Banche Centrali, un aumento delle EMISSIONI, M&A, investimenti GREEN e sostenibili. In queste ultime settimane pure uno SHORT-SQUEEZE record su alcuni settori, come MEME, con AMC, Game Stop, Beyond Meat, Black Berry, gruppo piattaforma REDDIT. Tutto quanto ha portato ad un sostegno per gli INDICI, alimentato pure dalle prospettive di riaperture, e POST-COVID, e liquidazioni di BONDS. Una situazione probabilmente di eccessivo ottimismo, viste le ampie incertezze ancora presenti, le varianti del VIRUS, e le chiusure in atto in molte Nazioni, come India, Taiwan, Singapore, Giappone, molto importanti sulla scena commerciale, industriale. Una VOLATILITA’ in rialzo, andamenti positivi per quelli in riapertura attività, e in calo per gli altri, con ampie ROTAZIONI nei portafogli. I recenti DATI economici, sempre marcatamente DISTORTI, dalle azioni di sostegno economia improntate, e pure basate sui dati del 2020, in piena prima fase del virus. Dati che hanno segnato livelli migliori delle ASPETTATIVE in molti casi, e spinto l’accaparramento di LIQUIDITA’ da parte delle corporates, delle MATERIE PRIME, a ricostruire gli stoccaggi, con il risveglio della SPECULAZIONE, in cerca di opportunità. Spinta quindi marcata dei PREZZI, metalli, materie prime, alimentari, costituenti delle batterie elettriche, dei trasporti e containers, della logistica, energia, in un momento anche di vari incidenti avvenuti, e virus ancora presente, a frenarne la produzione. Vedi CHIPS, TERRE RARE, PETROLIO.

Quindi il FOCUS dei mercati passato rapidamente su INFLAZIONE, e i Governi/Banche Centrali a sminuirne lo stato, dichiarandolo TEMPORANEO. Al momento abbiamo un netto rialzo dei PREZZI – produzione, materiali, traporto, e dei CONSUMI in calo al dettaglio. E oggi il dato DISOCCUPAZIONE USA, visto con maggiore impatto, con il fattore TAPERING, rientro degli acquisti di assets, che si fa sempre piu’ reale, con varie nazioni già in questa fase, e in discussione maggiore in USA. focus sulle riunioni di POLITICA MONETARIA, recenti invariate, e prox con ECB-EU il 10giugno, e la FED-USA il 16, a cui seguiranno tutte le altre. Poi la MINIMUM GLOBAL TAX, auspicata anche dal G7 attualmente in corso. L’aumento della GUERRA COMMERCIALE, con USA a vietare ulteriori aziende, settore difesa, tecnologico, semiconduttori, Huawei, della CINA. settimana che è stata caratterizzata da liquidazioni di POSIZIONI, in mercati altamente ottimisti, in mancanza di nuovi stimoli, e molto long (vedi oro, argento) e molto negativi sul DOLLARO. E su singole COMMODITY, come legname -20pc dai max, URANIO, TERRE RARE, e pure ORO, ARG. Il tanto atteso dato sulla DISOCCUPAZIONE USA ha di poco mancato le previsioni, con calo oltre previsto, e payrolls in rialzo meno del dovuto, e come effetto, un peso sul dollaro, rinviando nuovamente le prospettive di rialzo tassi/tapering. OGGI cedimento degli INDICI in Asia, con netto calo MEME stocks, e sotto tono per EU. sostenuti auto, energia, turismo, outdoor, aerei, e cedono banche, finanziari industriali e telefonia. YIELDS stabili. COMMODITY, METALLI leggero recupero dopo affondo precedente. PETROLIO resta sostenuto dal calo oltre attese, ampio, degli inventari Usa. sulle VALUTE un DOLLARO sostenuto, meglio GBP, YEN, CHF, stabili NORDICHE, meglio LATAM con BRAS in testa, e calo di MEX. Cedono TURK, ANGLO, EST-EU, SING, YUAN, EURO. Meglio URSS. per le CRIPTO ulteriori commenti ufficiali di preoccupazione, rischi, ulteriori regolamentazioni, peso sul settore con -7/-10pc. Dai CHARTS ribasso per EURO/DOLL, ORO, ARG, COMM, METALLI e freno INDICI, con rialzo DOLLARO, perfettamente nelle aspettative e indicatori, con ulteriore spazio presente.