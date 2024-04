Alessio Zavarise, classe 1972, da 30 anni opera nella consulenza operativa di Borsa; inizia la carriera in Forinvest, prima vera società di consulenza in Italia che utilizza l'analisi tecnica, per poi svolgere tale attività in proprio già da fine 1996. Collabora da sempre con numerosi promotori finanziari, scrivendo articoli su ex testate come Borsa & Finanza, mentre attualmente è un fisso collaboratore del sito Trend online.