Il Ftse Mib torna sul supporto di medio-lungo periodo dei 21.000 e rimbalza prontamente sui 21.400, a dimostrazione che il trend di fondo rialzista del mercato è ancora in grado di tenere.

Per una ripresa anche sul breve sara’ fondamentale una chiusura sopra 21.500 che possa consentire una salita sulla prima resistenza calcolata ora in area 22.600/22.800 di indice; per obiettivi più ambiziosi, valuteremo la settimana prossima la portata del recupero, confidando sempre la possibilità di assistere a un rally estivo, anche partendo da valori inferiori previsti.

Lo spread rimane stabile poco sotto i 200 punti base, confermando l’appetibilità a questi prezzi soprattutto del comparto bancario, tuttavia ora anche industriali ed energetici possono contribuire a una ripresa del listino.

Chi ha saputo ricostruire il portafoglio azionario in queste settimane non deve temere questa fase ed eventualmente anche una (estemporanea) violazione dei 21.000 punti di Ftse Mib; meglio attendere due-tre mesi in più, piuttosto che svendere titoli a certi prezzi.

Il mercato sta incorporando ogni possibile notizia negativa e gli basterà intravedere una luce in fondo al tunnel per farlo anche balzare come una molla nell’arco di poche settimane.