Il nostro FtseMib, pur con tutte le difficoltà del momento, è riuscito a portarsi sulla resistenza di medio in area 21.700, per poi tornare oggi sui 21.300; l’idea è che al momento il mercato abbia già invertito sul breve, mentre per un rialzo di medio periodo è in attesa di Wall Street che, digerite le trimestrali, potrebbe ripartire già da fine mese.

Niente paura quindi in caso di correzione a ridosso dei 21.000 punti, l’indice sarà poi in grado di riprendersi e a quel punto dirigersi verso il nostro primo target in area 22.000/22.200; il secondo, più ambizioso, sui 22.900, potremmo vederlo per fine novembre, a patto di avere una situazione geopolitica almeno in leggero miglioramento.

Segnali di pericolo solo con chiusura sotto 20.800, tuttavia riteniamo sempre difficile la violazione dei recenti minimi a 20.200, anche se di fatto, si allungherebbero i tempi di ripresa.

Spread in leggero miglioramento a 236 punti base, ma solo verso i 220 si avrebbe un segnale molto positivo per il marcato azionario e obbligazionario.

Non avendo il FtseMib toccato i 22.000 punti, il portafoglio azionario non subisce modifiche; rinnoviamo quindi il consiglio di procedere a monetizzare circa il 30% della posizione in caso di raggiungimento di tale soglia.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.