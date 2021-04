Come SCEGLIERE il tuo BROKER di FIDUCIA per fare TRADING . Scarica l'ebook gratuito di Trend-Online , che ti illustrerà i 10 step fondamentali da seguire nella scelta! [AVVIA IL DOWNLOAD DELL'EBOOK]

Ad inizio di giornata ci occupiamo per la prima volta di OFFICINA STELLARE, società di ingegneria internazionale, leader nella progettazione e produzione di complesse strumentazioni opto-meccaniche e aerospaziali per applicazioni terrestri e spaziali

Nella seduta di ieri il titolo è stato uno dei migliori sul nostro listino principale grazie anche ad una raccomandazione arrivata da ValueTrack che ha avviato la copertura sul titolo indicando un Fair Value di 11,20 euro.

Nel loro studio gli analisti hanno sottolineato le importanti opportunità di mercato derivanti dalla New Space Economy, ricordando come il gruppo veneto (in meno di dodici anni dalla sua fondazione) abbia sviluppato know how e trazione commerciale nella progettazione e realizzazione di telescopi “standard” e di sistemi opto-meccanici completi “custom” che consentiranno di sfruttare l’enorme opportunità di un mercato (valore USD 424 bn) rappresentato da tutte le attività direttamente o indirettamente legate alla fusione tra spazio e tecnologie digitali.

Il percorso di crescita, ricorda ValueTrack, sarà portato avanti coniugando azioni organiche e operazioni di natura strategica: a) completare la “Space Factory” consentirà di trattenere internamente le varie fasi della catena del valore e aumentare ulteriormente i propri vantaggi competitivi; b) acquisire nuove competenze e tecnologie rafforzando i rapporti con Università e centri di ricerca; c) esecuzione di operazioni di M&A dedicate con focus verso startup/scaleup scorporate dal mondo universitario e da centri di ricerca.

Con il rally di ieri il titolo si è portato, con buoni volumi, oltre la trendline ribassista che parte dai massimi di Aprile situati oltre i 10.5 euro; dal punto di vista operativo una conferma dei prezzi oltre la soglia dei 10 euro sarebbe visto positivamente dal mercato aprendo le porte per un ritorno verso i suoi massimi e a seguire 11 euro.

Al contrario segnali di debolezza arriverebbero solo con ritorni sotto i 9.5 euro.

