Seduta in ordne sparso sui listini azionari del Vecchio Continente e praticamente piatta per Piazza Affari, che chiude appena sotto i livelli della vigilia (-0,08%) a 25.736 punti, con il listino principale frenato dalle prese di profitto sui titoli petroliferi e dalle vendite sulle banche.

In questo contesto vola Atlantia (+3.5%) a seguito dell’annuncio di un buyback da 1-2 miliardi e una nuova dividend policy, che vedrà la distribuzione di 600 milioni a valere sul bilancio 2021 (con successiva crescita della cedola), grazie alla cessione dell’88% di Aspi al consorzio guidato da Cdp e al conseguente incasso di 8 miliardi di euro.

Oltreoceano Wall Street procede in calo frazionale dopo i record di ieri e nel giorno dell’avvio dell’attesa riunione del Federal Open Market Committee (Fomc), il braccio di politica monetaria della banca centrale Usa, soprattutto dopo che l'inflazione USA è balzata sui massimi degli ultimi 13 anni. La due giorni terminerà domani con una conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Nell’attesa resta poco mosso il mercato dei titoli di Stato statunitensi con i rendimenti che rimangono sotto la soglia dell'1.5%

Sul mercato delle valute poco da segnalare con l'Euro che nei confronti del Dollaro passa di mano oltre la soglia degli 1.21, livello da non perdere per evitare un ritorno delle vendite in direzione degli 1.205 e a seguire 1.20

L'analisi del FTSE Mib

Come dicevamo all'inizio è stata una giornata senza scossoni per il nostro indice principale con i prezzi che si fermano sopra i 25700 punti; nel breve non cambia la view sul FTSE Mib che con conferme sopra i 25500 punti mantiene inalterate le chance di una continuazione del trend rialzista in direzione dei 26mila e a seguire 25500 punti.

Tra i titoli in watchlist per la giornata di domani troviamo CAMPARI in caso di tenuta degli 11 euro e SERI INDUSTRIAL con il superamento degli 8.30 euro

Buon trading

