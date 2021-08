[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Inizia ad investire sui mercati finanziari Scarica ORA la guida gratuita al Trading Online e le piattaforme operative : troverai spunti tecnici - spiegati in maniera semplice ma dettagliata - per iniziare a fare trading sul FOREX .

Dopo le vendite della scorsa settimana, provocate non solo dalla variante Delta ma anche dalle preoccupazioni per l'economia cinese e le possibili strette alle importazioni di prodotti Occidentali, la nuova ottava si apre all'insegna degli acquisti sui principali mercati azionati globali grazie non solo al rimbalzo del prezzo del Petrolio ma anche dai rumors che arrivano da oltreoceano e che vederebbero una FED che nel simposio di J.Hole rimarrà ancora attendista per quanto riguarda il "Tapering".

Per quanto riguarda i dati macro segnali di leggera debolezza arrivano dall'economia globale dopo che i vari indici PMI sono risultati sotto le attese degli analisti pur rimanendo sopra l'importante soglia dei 50 punti base.

Sul mercato valutario s’indebolisce il dollaro mentre prosegue il rally delle criptovalute a partire del bitcoin, che scambia vicino ai 50 mila dollari grazie all’apertura di PayPal che ha annunciato di consentire per la prima volta ai suoi utenti nel Regno Unito di acquistare, detenere e vendere criptovaluta attraverso la sua piattaforma. Saranno quattro le cripto a disposizione: bitcoin, ether, litecoin e bitcoin cash.

L'analisi del FTSE Mib

Anche per il nostro indice principale la nuova settimana si è aperta all'insegna del recupero con le quotazioni che hanno ripreso la soglia dei 26 mila punti; nel breve importante per il FTSE Mib sarà la conferma sopra i 25900 punti, ex massimi di giugno, oltre i quali dovrebbe riprendere il trend rialzista di fondo in direzione dei 26500-26600 punti che rappresentano i massimi degli ultimi 13 anni.

Tra i titoli sotto osservazione per la giornata di domani troviamo UNIEURO i cui prezzi sono scesi a contatto con i forti supporti situati in area 21.50-21.60 euro e MUTUIONLINE col break dei 53.20 euro

Buon trading

