Nonostante il deludente rapporto sull’occupazione statunitense, i mercati azionari tornano a rafforzarsi perché si placano le preoccupazioni per una ripresa troppo rapida dell'economia a stelle e strisce e la Fed potrà mantenere più agevolmente la sua politica monetaria ultra accomodante.

Wall Street, dopo un avvio contrastato, chiude in deciso territorio positivo e tocca nuovi massimi con Dow Jones e S&P500, mentre il rendimento del T-Bond decennale è in calo.

I listini europei hanno partecipato a questo clima di euforia, con il DAX tornato sui massimi di sempre, sostenuti sia da alcune trimestrali migliori del previsto, come quella di Adidas, e da alcuni dati macroeconomici; in questo contesto le aziende tedesche hanno aumentato le loro esportazioni per l’11° mese consecutivo a Marzo, con una crescita dell’1.2%, il doppio di quanto previsto dagli economisti. Segna un balzo oltre le stime anche la produzione industriale (+2.5% a Marzo), consolidando così le attese per una robusta ripresa nel secondo semestre

Tornando oltreoceano sono stati 266mila i posti in più rispetto a marzo, contro le previsioni di un milione; la disoccupazione è in rialzo al 6.1% mentre le stime erano per un dato in calo al 5.8% e questi sono i primi dati dopo l’approvazione del pacchetto di aiuti da 1900 mld $ contro la pandemia voluto dalla Casa Bianca.

Il rapporto ha innescato una corsa agli acquisti dei titoli di Stato americani, con prezzi in rialzo e rendimenti in calo, mentre nell’azionario tornano gli acquisti sul settore TECH. Riprende fiato anche il settore farmaceutico, in particolare le grandi aziende produttrici di vaccini colpite ieri dalle vendite a seguito della possibilità di uno stop ai brevetti sui sieri anti Covid messo in campo dall'amministrazione Biden.

I riflettori restano accesi sulle materie prime, con i prezzi del rame e dei minerali ferrosi che hanno toccato nuovi record, spinti dalla forte domanda cinese e dal calo del dollaro. Sale anche l’oro che dopo essersi spinto oltre la soglia dei 1800$ l'oncia guarda i prossimi target rialzisti nei pressi dei 1850$

Buon trading

