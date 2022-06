Il Ftse Mib riesce a stare saldamente sopra i minimi di marzo, anche con una Eni che in 2 settimane ha perso più del 20%.

Piazza Affari barcolla, ma non molla. Il Ftse Mib riesce a stare saldamente sopra i minimi di marzo, anche con una Eni che in 2 settimane ha perso più del 20%, condizionando non poco l’andamento dell’indice, visto il suo peso all’interno del paniere.

Per il resto del listino è in atto quella ricostruzione che si scriveva la settimana scorsa, con una sostanziale tenuta, se non con dei primi tentativi di recupero su alcuni titoli.

In attesa del nuovo strumento salva-spread indicato recentemente dalla Bce, il nostro differenziale col Bund si è riportato poco sotto quota 200, allontanando una nuova crisi del debito.

La settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per il trend da luglio a settembre ripartenza sopra 22.000 con ampi margini di salita, calcolando obiettivi a 23.000, 24.400 e 26.000 di indice, oppure ritorno sui minimi di marzo e inevitabile allungamento dei tempi di recupero al fine anno.

Chi ha acquistato titoli “buoni” in questa fase, comunque difficilmente potrà sbagliare, tuttavia conviene sempre avere un approccio all’investimento di medio periodo, senza peraltro escludere sorprese positive anche nell’arco di poche settimane.

Alla luce di queste considerazioni, si consiglia quindi di non farsi prendere dalla paura e di mantenere intatto il proprio portafoglio, confidando in una ripresa rialzista dal mese di luglio.