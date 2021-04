Come SCEGLIERE il tuo BROKER di FIDUCIA per fare TRADING . Scarica l'ebook gratuito di Trend-Online , che ti illustrerà i 10 step fondamentali da seguire nella scelta! [AVVIA IL DOWNLOAD DELL'EBOOK]

Ieri al Nasdaq si è quotata Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo. Allo stesso tempo Bitcoin ed Ethereum sono sui massimi storici e l'hype sul mondo cripto è altissimo.

In questo contesto ci siamo concentrati su AMD (Advanced Micro Devices). L'azienda per anni ha seguito l'andamento di Etheruem in quanto le schede grafiche prodotte servono per minare la criptovaluta.

Ultimamente è rimasta indietro ed è vicina ad un livello di supporto. Per noi ci sono buone possibilità che possa apprezzarsi.

Di seguito i livelli operativi, ovviamente long:

Livello di ingresso: 77.50

Stop loss: 72.20

Target price: 86.50

Per questo trade abbiamo scelto il certificato Turbo con ISIN: NLBNPIT11AP8

Analisi a cura dell'Ufficio Studi di Investire.biz