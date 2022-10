Ottimo spunto settimanale per il nostro FtseMib che giovedi si porta fino a 22.600, per poi correggere oggi in area 22.300, saldamente comunque sopra i 22.000 punti, diventato ora primo supporto.

Complice sicuramente la discesa dello spread tornato a ridosso dei 200 punti base, le nostre previsioni di un mercato rialzista si sono quindi concretizzate, facendoci quindi confermare il target di 22.900 nel mese di novembre e 24.000 per dicembre.

Prova di maturità per Piazza Affari che ha retto molto bene l’urto della caduta delle big tech americane dopo le trimestrali, peraltro non così catastrofiche da giustificare tali discese, peraltro già in essere da molti mesi.

Rimaniamo quindi sostanzialmente positivi sul mercato per le prossime settimane; solo un ritorno sotto 21.250 riproporrebbe uno scenario ribassista, che risulta al momento poco probabile.

Operativamente, considerando già una prima uscita in area 22.000 di FtseMib, si consiglia di procedere a nuove vendite a 22.500 e 22.900, portando a quel punto il portafoglio a circa il 50% di esposizione totale.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.