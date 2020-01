Guadagna terreno a Piazza Affari il titolo di A2A nel contesto di un Ftse Italia All Share Utility in rialzo dell'1,03 per cento.

Guadagna terreno a Piazza Affari il titolo di A2A nel contesto di un Ftse Italia All Share Utility *in rialzo dell'1,03 per cento. Il comparto appare bene intonato anche a livello europeo con uno *Stoxx Europe 600 Utilities che guadagna lo 0,38%.

A2A *accumula in queste ore un vantaggio di 0,96 punti percentuali sul riferimento e si porta a 1,79 euro. Il presidente della multitutility *Giovanni Valotti *stamane al Sole 24 Ore ha ribadito l'orientamento del gruppo a una politica di ampio respiro e inclusiva nei territori. Come noto, dopo la creazione della Multiutility del Nord in Lombardia, il gruppo sta negoziando con la brianzola *Aeb *e con *Agsm Verona e Aim Vicenza che potrebbero portare a un'allenza di peso anche in Veneto.

In queste ore a Milano si mettono in luce anche *Hera *(+2,26%), *Acea *(+2,22%), *Iren *(+1,25%) e *Terna *(+1,08%). *Enel *guadagna lo 0,86% e *Italgas *lo 0,53 per cento.

Da ricordare che anche il calo dei rendimenti di queste ore (dopo la conferma dell'approccio accomodante della Bce) potrebbe influire sul settore delle utility tendenzialmente sensibile agli abbassamenti dei rendimenti.

(GD - www.ftaonline.com)