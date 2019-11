Secondo quanto riportato in esclusiva da Reuters, Anheuser-Busch InBev (Ab InBev) starebbe valutando le opzioni disponibili per le sue operazioni nel packaging, mentre il primo produttore di birra al mondo è impegnato nella semplificazione del suo portafoglio per concentrarsi sul core businesse.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Reuters, Anheuser-Busch InBev (Ab InBev) starebbe valutando le opzioni disponibili per le sue operazioni nel packaging, mentre il primo produttore di birra al mondo è impegnato nella semplificazione del suo portafoglio per concentrarsi sul core businesse. Deutsche Bank avrebbe ricevuto il mandato per studiare la vendita di una quota di minoranza o la costituzione di una joint venture per le attività di confezionamento nordamericane, che potrebbero essere valutate complessivamente 5-6 miliardi di dollari. Ab InBev aveva chiuso in rialzo dello 0,10% mercoledì a Bruxelles.

(RR - www.ftaonline.com)