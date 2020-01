Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Perfezionata da Affide *l'acquisizione di "InPegno", ramo di attività di Creval, con un'operazione dal valore di *38 milioni di euro.

Il 2 luglio Custodia Valore *S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario - *nata dalla cessione del ramo pegni di UniCredit *al *Dorotheum, è diventata operativa sul mercato italiano. Custodia Valore, divenuta Affide lo scorso settembre, è il leader europeo e la più grande società attiva nel campo del credito su stima nel nostro Paese, autorizzata dalla Banca d'Italia, con una copertura quasi totale del territorio che comprende 43 filiali e oltre 100 sportelli distribuiti su tutto il territorio nazionale – in prevalenza nel Lazio e in Sicilia – e un totale di 238 addetti.

I dipendenti di InPegno vengono assorbiti dalla nuova proprietà, così come le filiali. Affide potrà ora contare su 238 dipendenti tra stimatori, banditori, e altri dipendenti, e una forte presenza in Italia, con 43 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Affide acquisisce il ramo d'azienda InPegno dal Gruppo Bancario Creval, con una transazione di 38 milioni di euro, confermandosi così leader europeo del credito su pegno. L'operazione finanziaria annunciata lo scorso 2019, è stata finalizzata e autorizzata dalle Competenti Autorità e avrà efficacia dal 3 febbraio 2020 in concomitanza con la migrazione dei sistemi informatici avviata nei giorni scorsi.

Per chi si è già affidato a InPegno, l'acquisizione garantirà un'importante novità: il rinnovo in circolarità delle polizze presso qualsiasi filiale Creval, a cui si aggiungono le 33 agenzie di Affide. I 43 lavoratori di InPegno verranno assorbiti da Affide. Un' acquisizione, dunque, che porterà sviluppo e lavoro, in linea con gli impegni assunti nel recentissimo passato dalla società che ha sede nello storico Palazzo Santa Croce, in Piazza del Monte di Pietà a Roma.