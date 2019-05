Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

Agatos comunica che, a conferma di quanto comunicato il 12 aprile u.s. la controllata Agatos Energia Srl ha rogitato il 24 maggio 2019 la cessione con godimento alla stessa data, del ramo d'azienda dell'impianto fotovoltaico da 957,60 Kw ad inseguitori biassiali sito nel comune di Carbonia in Sardegna. Del prezzo base annunciato il 12 aprile, pari a circa € 1,1 mln, € 0,351 mln rappresenta il prezzo incassato oggi al netto del riscatto del leasing pari a € 2,920 mln, € 0,558 mln rappresenta il totale dei conguagli GSE per il 2017 e 2018, che Agatos percepirà entro la fine del mese, e il saldo, € 0,225 mln, rappresenta la stima del conguaglio che Agatos percepirà entro la prima metà del 2020, con riferimento alla produzione 2019 (year-to-date).

E' confermato altresì l'accordo per il pagamento del premio ("earn-out") in base all'extra produzione dell'impianto nell'anno 2019 (12 mesi) rispetto a una produzione annuale storica contrattualmente predefinita; il conteggio verrà effettuato sulla base della produzione consuntivata 2019, entro la fine di gennaio 2020. Sulla base della produzione 2019 (year-to-date), questo "earn out" potrebbe ammontare a 0,55 mln. Il compratore dovrà corrispondere l'importo immediatamente dopo il conteggio e a garanzia ha oggi depositato nel conto bloccato c.d. "escrow" un importo pari a € 0,275 mln, che Agatos potrà incassare a titolo di anticipo qualora il compratore ritardi il pagamento. Agatos prosegue l'attività di operation&maintenance dell'impianto.

