Agatos SpA, la holding del gruppo specializzato nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, annuncia di aver costituito ieri una joint venture che realizzerà un impianto di produzione di Biometano basato sull'innovativo processo BIOSIP di Agatos. La Joint Venture è stata costituita tra Agatos che detiene l'85% del capitale e un importante imprenditore agricolo del Monferrato che detiene il 15% dell'iniziativa. Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione relativa al nuovo impianto, attesa entro la fine del 2020, i due partner intendono cedere la maggioranza della Joint Venture a un partner industriale o finanziario. Le caratteristiche innovative di questa iniziativa sono che verrà riconvertito, mantenendo le strutture principali, un impianto per la produzione di biogas che oggi alimenta un cogeneratore da 1 MW per la produzione di energia elettrica, e che parallelamente sarà aumentata la capacità inserendo la tecnologia BIOSIP brevettata da Agatos. Il risultato sarà un impianto di produzione di Biometano Liquefatto (BML) in grado di produrre circa 4 milioni di standard metri cubi standard all'anno. Tramite la digestione anaerobica con pastorizzazione delle matrici in entrata ed il trattamento del digestato che abbatte per oltre il 70% l'azoto ammoniacale, l'impianto produrrà BML per uso nell'autotrazione e anche CO2 liquida, ammendante agricolo palabile e sanificato, ricco di minerali oltre a del solfato di ammonio in cristalli, entrambi valorizzabili come fertilizzanti nell'agricoltura. Dal processo si ricaverà anche una significativa quantità di acqua osmotizzata destinabile all'irrigazione e un digestato residuo a basso contenuto di azoto ammoniacale, il tutto nel pieno rispetto dei principi dell'economia circolare e della salvaguardia ambientale. L'imprenditore agricolo conferirà alla società l'area per la costruzione, l'impianto a biogas esistente e la maggior parte della biomassa necessaria all'alimentazione dell'impianto. Questa biomassa comprende pollina, reflui zootecnici provenienti dagli allevamenti del territorio ed alcuni sottoprodotti derivanti dalle coltivazioni della stessa azienda agricola. Il Gruppo Agatos si occuperà sia della progettazione ed autorizzazione che della costruzione e della successiva manutenzione dell'impianto. La conduzione verrà svolta in stretta collaborazione dell'azienda agricola. Sulla base delle matrici in ingresso previste, all'impianto spetteranno gli incentivi GSE previsti dal "Decreto Biometano" (DM del 2-3-2018) ossia i Certificati di Immissione al Consumo (CIC) previsti per questo tipo di produzione di biometano. Inoltre, con la liquefazione del biometano e la commercializzazione come BML, all'impianto spetteranno anche ulteriori incentivi CIC a supporto dell'investimento per l'impianto di liquefazione. L'Agronomo Dottor Valter Valle, che opera da tempo nello staff di Agatos e che ha coordinato gli aspetti tecnico-agronomici dell'operazione, dichiara: "Oggi è un'altra giornata molto importante per lo sviluppo della tecnologia Biosip a supporto di una agricoltura moderna e sostenibile. La società appena costituita rappresenta infatti un modello molto visibile per trasformare un impianto a Biogas esistente in un impianto innovativo per la produzione di Biometano. Ma ancora di più, rappresenta nel settore agricolo una grande opportunità per ampliare la sua indipendenza energetica, combinando una agricoltura innovativa con le possibilità dell' economia circolare, creando sostenibilità economica, ambientale e sociale". L'Amministratore Delegato di Agatos, Leonardo Rinaldi, conclude: "In un periodo caratterizzato da condizioni eccezionalmente gravi a seguito della pandemia del Coronavirus, abbiamo comunque saputo fare squadra intorno a un importante sviluppo innovativo, coniugando gli interessi del mondo agricolo con le capacità di Agatos. Questa importante iniziativa nel Biometano è basata sulla condivisione di competenze, visione, passione, responsabilità ed investimenti per realizzare un impianto modello in Piemonte che sarà poi replicabile in tutte le altre regioni d'Italia. Con questa ulteriore iniziativa si sottolinea molto visibilmente la sostanza della pipeline di progetti avviati con l'innovativa tecnologia Biosip".

(RV - www.ftaonline.com)