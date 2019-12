Alerion Clean Power comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 17 dicembre 2019, ha deliberato di avvalersi della facoltà di pagare anticipatamente l'intero saldo dovuto per l'acquisto delle quote del capitale sociale di Fri-el Ichnusa S.

10 modi per generare reddito in pensione Se hai 350.000 €, ricevi aggiornamenti periodici e scarica la nostra guida senza spese. Clicca qui

Alerion Clean Power comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 17 dicembre 2019, ha deliberato di avvalersi della facoltà di pagare anticipatamente l'intero saldo dovuto per l'acquisto delle quote del capitale sociale di Fri-el Ichnusa S.r.l. titolare, attraverso la Società Fri-el Campidano S.r.l., di un parco eolico di 70 MW, situato in Sardegna (cfr comunicato del 1 agosto 2019).

(GD - www.ftaonline.com)