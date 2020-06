Amc Theaters ha dichiarato giovedì di avere un significativo dubbio di potere sopravvivere l'epidemia di coronavirus che ha costretto il primo operatore al mondo di sale cinematografiche a fermare tutte le sue attività. Anche la graduale riapertura dei cinema, però, potrebbe non essere sufficiente per la ripresa del business, visto che molti distributori continueranno a rimandare l'uscita nelle sale dei film. Nel primo trimestre i ricavi di Amc sono crollati del 22% annuo a 941,5 milioni di dollari, ma il risultato dell'attuale periodo dovrebbe essere ampiamente peggiore. Amc ha sfiorato un crollo del 4% in after market, dopo avere già chiuso in declino del 2,50% la seduta di mercoledì al Nyse.

