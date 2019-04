Secondo quanto riportano fonti citate da Reuters, Anheuser-Busch InBev (Ab InBev) avrebbe dato mandato anche a Citigroup e Bank of America Merrill Lynch (Baml) di lavorare alla potenziale Ipo delle sue attività asiatiche. Le due banche si sarebbero così unite a Jp Morgan Chase & Co e Morgan Stanley, scelte già in febbraio per preparare il collocamento a Hong Kong da cui è attesa una raccolta di 5 miliardi di dollari. Il maggiore produttore di birra al mondo (con marchi come Budweiser, Corona e Stella Artois) ha sottolineato a Reuters di essere sempre impegnato nell'individuare opportunità per ottimizzare il proprio business. "Non c'è, tuttavia, alcuna decisione in merito al fatto che potremmo intraprendere una Ipo o qualsiasi altra potenziale transazione relativa alla nostra attività in Asia-Pacific", ha aggiunto Ab InBev. Secondo Reuters l'Ipo a Hong Kong dovrebbe comunque concretizzarsi nella seconda parte dell'anno e la presentazione della richiesta alle autorità potrebbe arrivare già in maggio. Ab InBev aveva chiuso in rialzo dello 0,28% lunedì a Bruxelles.

(RR - www.ftaonline.com)