Conferma ufficiale del raggiungimento di un accordo commerciale di fase uno tra Washington e Pechino è arrivata venerdì anche dal presidente cinese Xi Jinping, che ha anche confermato di avere avuto una conversazione telefonica con Donald Trump in merito all'intesa. Il presidente Usa in precedenza aveva dichiarato che i due avevano avuto avuto un "ottimo colloquio", che la Cina ha avviato acquisti "su larga scala" di prodotti agricoli americani e che la firma formale dell'accordo è in corso di programmazione. Secondo quanto riportato dall'agenzia stampa ufficiale di Pechino Xinhua, "l'accordo economico e commerciale di prima fase raggiunto tra Usa e Cina è positivo per il mondo intero", ha spiegato Xi, che ha però anche espresso preoccupazioni riguardo i recenti coinvolgimenti di Washington in questioni interne della Cina, in particolare per quanto riguarda Taiwan, Hong Kong, Xinjiang e Tibet.

