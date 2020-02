I verbali dell'ultima riunione del comitato ristretto dellaFederal Reserve pubblicati mercoledi' sera mostrano che la banca centraleritiene al momento la sua politica monetaria "appropriata".Nonostante questo dalle note della riunione, tenutasi il 28 e 29 gennaio subitodopo il calo della borsa conseguente la paura per la diffusione del virus inCina, emerge chiaramente che proprio l'epidemia di coronavirus vieneconsiderata un "nuovo rischio per la crescita globale" e che devequindi essere tenuta "sono stretto controllo".

Dalle note Fed emerge una importante novita', la bancacentrale potrebbe passare ad avere un intervallo obiettivo per l'inflazione enon piu' un valore puntuale, che ora e' fissato al 2%. I partecipanti allariunione sono stati concordi nell'affermare che l'intervallo dell'1,50-1,75%per l'inflazione e' appropriato dati i moderati livelli di crescitadell'economia Usa.

Le minacce per la crescita al momento non vengono piu' dalletensioni commerciali ma proprio dall'economia di coronavirus e la bancacentrale continuera' a monitorare quella situazione per valutare se sianonecessarie misure di stimolo addizionali al fine di contrastarne gli effettidepressivi.

Quali potrebbero essere gli effetti depressivi lo hacalcolato IHS Markit: secondo gli esperti se l'epidemia tocchera' il suo piccoa febbraio la crescita del Pil globale potrebbe essere influenzata per lo 0,1%,con una stima per l'intero anno al 2,5% dal 2,6% precedente. L'effetto sul Pilcinese sarebbe invece dello 0,4% di riduzione per il 2020 rispetto a quello chesarebbe stato possibile in assenza del contagio.

Se invece le misure di contenimento dovessero andare oltreil mese di febbraio le ricadute sull'economia cinese potrebbero raggiungereanche l'1,5% di Pil e l'economia globale ne risentirebbe per lo 0,8% nel primotrimestre e per lo 0,5% nel secondo con un effetto sull'intero 2020 dello 0,4%,molto pesante quindi.