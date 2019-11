Ancora vendite sui titoli del debito pubblico europeo stamane. Il rendimento del *BTP *decennale cresce di 2 punti base all'1,12% mentre quello del *Bund *tedesco aumenta di 4 punti base a quota -0,32 per cento. Lo spread si comprime dunque a 143 punti base, ma il debito sul mercato costa più caro a Roma e a Berlino. L'orientamento dei mercati azionari è ancora cautamente positivo dopo l'exploit degli ultimi giorni alimentato da un moderato ottimismo su eventuali accordi commerciali tra USA e Cina.

Ieri *Christine Lagarde *ha tenuto il primo discorso da presidente della Bce parlando di fiducia reciproca, di chiarezza, di un appropriato bilanciamento tra la condivisione del rischio e la riduzione del rischio stesso. Il discorso di Berlino ha citato spesso la Germania e senza parlare direttamente di politica monetaria ha aderito alla dichiarazione di Wolfgang Shauble del 2012 secondo la quale: " Se una soluzione è buona per l'Europa, è una soluzione buona per la Germania; e se qualcosa è negativo per l'Europa, non può essere positivo per la Germania". Il discorso è parso insomma un segnale diretto alla componente più recalcitrante alla politica monetaria della Bce dell'Eurozona, un ramoscello di ulivo al principale policy maker chiamato a un ruolo extramonetario per l'integrità dell'Eurozona in questa difficile fase di isolamento internazionale del Vecchio Continente. "La fiducia non emerge da dichiarazioni o trattati: è costruita dalle azioni che dimostrano l'impegno degli stati a mantenere le promesse che hanno fatto".

Da segnalare anche che la *Banca centrale cinese *ha tagliato per la prima volta dall'inizio del 2016 il tasso d'interesse sui prestiti a un anno (MLF Medium-Term Lending Facility) indicando la volontà di reagire alle incertezze del commercio globale e sulla salute dell'economia dell'ex Impero Celeste. Il tasso è stato ridotto dal 3,30 al 3,25 per cento.