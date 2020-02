In una lettera agli investitori, Apple ha affermato che "non si aspetta di raggiungere gli obiettivi di ricavi fissati per l'attuale trimestre" a causa dell'epidemia di coronavirus che ha paralizzato gran parte della Cina, con effetti di ampia portata sull'economia globale.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 47 minuti fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Se vuoi essere sempre aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari ed ottenere i migliori segnali di trading in circolazione , clicca subito qui ed accedi al canale Telegram gratuito di Pietro Origlia

In una lettera agli investitori, Apple ha affermato che "non si aspetta di raggiungere gli obiettivi di ricavi fissati per l'attuale trimestre" a causa dell'epidemia di coronavirus che ha paralizzato gran parte della Cina, con effetti di ampia portata sull'economia globale.

La società della Mela aveva stimato ricavi compresi tra 63 e 67 miliardi di dollari nel secondo trimestre fiscale ma non ha fornito una nuova previsione.

La società di Cupertino ha affermato che nonostante le fabbriche in Cina stiano riaprendo, la produzione di iPhone nel paese aumenta più lentamente del previsto.

"Il lavoro sta iniziando a riprendere in tutto il paese, ma stiamo riscontrando un ritorno più lento di quanto avessimo previsto alle condizioni di normalità", ha affermato la società. "Queste carenze di forniture per iPhone influenzeranno temporaneamente le entrate in tutto il mondo."

Non è la prima volta che Apple modifica la guidance. Un anno fa la compagnia ha ridotto le aspettative di crescita a causa delle tensioni commerciali.

(CC - www.ftaonline.com)