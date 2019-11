Non si ferma la discesa di Aquafil -5,7%: il titolo fa segnare il nuovo minimo storico (5,33 euro) per la terza seduta consecutiva.

Non si ferma la discesa di Aquafil -5,7%: il titolo fa segnare il nuovo minimo storico (5,33 euro) per la terza seduta consecutiva. Il sell-off è partito dopo la pubblicazione dei dati del terzo trimestre: il gruppo tra principali produttori di nylon in Italia e nel mondo ha chiuso il periodo luglio-settembre con ricavi a 132,9 milioni di euro (-4,9% a/a, -10,2% a perimetro costante) e un utile netto rettificato di 3 milioni di euro (-46,1% a/a). A livello as reported Aquafil ha accusato nel trimestre una perdita di 1,1 milioni di euro.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)