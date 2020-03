Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. [ECNL:IM], ha approvato il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2019.

PRINCIPALI INDICATORI AL 31 DICEMBRE 2019:



• Ricavi: euro 549,0 milioni (-1,1% verso euro 555,2 milioni del 2018);

• EBITDA: euro 69,4 milioni (-10,9% verso euro 77,9 milioni del 2018);

• Risultato Operativo Adjusted: euro 31,1 milioni (-39,3% verso euro 41,2 milioni del 2018);

• Risultato Netto: euro 9,0 milioni (-70,1% verso euro 30,1 milioni del 2018);

• Risultato Netto Adjusted: euro 17,2 milioni (-51,2% vs euro 35,2 milioni del 2018);

• Posizione Finanziaria Netta: euro 249,6 milioni (euro 273,2 milioni al 30 settembre 2019). Senza considerare gli effetti sull'indebitamento dell'adozione dell'IFRS16 e l'acquisizione di O'Mara Incorporated la Posizione Finanziaria Netta sarebbe stata pari ad euro 189,2 milioni vs euro 207,3 milioni al 30 settembre 2019;

Commento del dott. Giulio Bonazzi Presidente e Amministratore Delegato

"L'impatto del Coronavirus ad oggi è stato praticamente nullo nei reparti produttivi e molto limitato, o in alcuni casi addirittura positivo, dal lato domanda. Per quanto riguarda la produzione, al momento dello scoppio dell'epidemia in Cina il nostro stabilimento era ad operatività ridotta (50%) a seguito del tradizionale periodo di ferie. Questo ci ha legittimamente consentito di mantenere i livelli produttivi rispettando, ed addirittura incrementando, i rigidissimi livelli di sicurezza imposti dalle autorità. Dal 9 febbraio, con l'allentarsi delle restrizioni agli spostamenti delle persone, si è potuto progressivamente ritornare alla piena produzione. Ad oggi abbiamo il 99% di collaboratori al lavoro e fortunatamente nessuno è rimasto contagiato, a conferma che le precauzioni sono il giusto strumento per attuare il contenimento del virus. Stiamo cercando di mettere a frutto l'esperienza fatta per garantire la sicurezza dei nostri collaboratori in tutto il mondo, oltre ovviamente alla continuità della produzione, applicando ovunque i più efficaci livelli di sicurezza nel rispetto della normativa locale. La domanda di fibre del settore automotive in Cina, circa il 10% del fatturato asiatico, è stata molto ridotta se non inesistente per cinque settimane e questo ci ha consentito di orientare le produzioni verso altri clienti dell'Asia Oceania, che così non hanno sofferto alcun problema di servizio. Il filo tessile in Europa mostra una dinamica positiva, probabilmente a causa della mancanza di produzioni e spedizioni dalla Cina, nonostante il mercato finale sia certamente colpito dal Coronavirus. Riguardo all'esercizio appena concluso, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti sul mercato statunitense dove la crescita è stata brillante, nonostante lo sciopero di General Motors del quarto trimestre. L'incremento di capacità produttiva americana permetterà di azzerare le importazioni di filo, con un risparmio di circa euro 2,5 milioni nel 2020 oltre che garantire pieno supporto alla crescita prevista dei prossimi tre anni. La nuova controllata Aquafil O'Mara vedrà nel 2020 il pieno consolidamento dei risultati ed anche progressivamente gli effetti sia dei risparmi di costo derivanti dall'integrazione (lavoro e materie prime) sia dei progetti di sviluppo lanciati nel quarto trimestre. Il mercato dell'Asia Oceania ha vissuto una fase di rallentamento nel settore auto in Cina ed in quello residenziale in Oceania. Abbiamo completato durante il secondo semestre l'internalizzazione delle produzioni a suo tempo acquisite da Invista, con notevole soddisfazione qualitativa da parte dei clienti ed un risparmio dal 2020 di circa euro 1 milione. Il mercato europeo delle fibre per tappeti ha avuto un anno difficile sul lato della domanda ma con una sostanziale tenuta nel corso del secondo semestre. Il nostro maggior concorrente globale ha annunciato ed attuato il suo parziale, ma di fatto quasi totale, ritiro dal mercato che ha consentito un incremento della nostra quota che sarà più evidente nel corso del 2020. Nel mese di settembre è stato definitivamente fermato lo stabilimento tedesco di Aqualeuna, con un importante risparmio di euro 4 milioni nel corso del 2020. Le fibre per abbigliamento hanno visto la partenza di significativi progetti nel mercato del lusso grazie all'utilizzo di fibre a marchio ECONYL® di case di moda importanti quali Prada, Burberry, Napapijri ed altri che garantiranno volumi significativi nel corso dei prossimi anni.

Situazione Coronavirus ed attività del Gruppo

La diffusione del Covid-19 (coronavirus) in Cina durante il mese di gennaio 2020 e successivamente in Italia ed in altri paesi del mondo sta creando molta preoccupazione per le conseguenze sulla salute della popolazione interessata e dell'intera economia mondiale e può condizionare in modo oggi non prevedibile l'evoluzione della gestione del nuovo esercizio. Allo stato attuale, il Gruppo Aquafil, non ha subito rilevanti effetti negativi a livello produttivo, logistico e commerciale in termini di volumi di vendita e di ingresso di nuovi ordinativi dalla propria clientela, tuttavia l'evoluzione del fenomeno non consente oggi di esprimere valutazioni sulla sua evoluzione futura. Lo stabilimento cinese di Aquafil Synthetic Fibres and Polymers (Jiaxing) Co. Ltd., che si trova a Jiaxing, nella provincia dello Zhejiang, ha tratto grande vantaggio dal fatto che non è stato chiuso durante la settimana del capodanno cinese, contrariamente alla gran parte delle aziende produttive cinesi, dovendo continuare la produzione a supporto delle vendite extra-Cina, esportazioni che rappresentano la parte prevalente del fatturato della società. Grazie a ciò, al rientro dalle festività del capodanno, quando il Governo cinese ha deciso la mancata riapertura delle attività economiche, logistiche e produttive, oltre a limitare la mobilità della popolazione, Aquafil Jiaxing ha potuto continuare la propria attività produttiva, a condizione che fossero implementate nel sito tutte le misure necessarie a garantire la non propagazione del virus e che non vi fossero riscontrati casi di contagio nei dipendenti. Fino ad oggi la società ha sempre proseguito la sua attività produttiva senza significativi rallentamenti, ad eccezione di una riduzione della parte di produzione destinata al mercato domestico; anche le spedizioni di prodotto finito alla clientela dei mercati dell'Oceania e del Far East asiatico sono state effettuate con tempi accettabili. In tutte le altre società del Gruppo stiamo applicando tutte le misure di prevenzione raccomandate dalle autorità competenti e ritenute più idonee ed efficaci a tutelare la salute dei propri lavoratori, nella continuità delle attività produttive, logistiche e commerciali.

