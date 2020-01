AS Roma, -1,5% a 0,67 euro, prolunga la correzione dal massimo da fine 2017 a 0,72 euro toccato lunedì scorso. La controllante AS ROMA SPV LLC ha informato, su richiesta Consob, che "ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e delle società controllate e che qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma". La richiesta Consob giunta a seguito di notizie apparse recentemente sugli organi di stampa in relazione all'acquisizione di AS Roma da parte del Gruppo Friedkin, operazione data ormai per fatta: organi di informazione romani riferiscono che l'annuncio potrebbe arrivare prima del derby Roma - Lazio del 26 gennaio. Sempre secondo indiscrezioni l'operazione avverrà sulla base di una valutazione pari a 790 milioni di euro (compresi 260 milioni di debiti e 50 milioni di aumento di capitale).

