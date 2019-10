Dopo una seduta contrastata ma alla fine positiva per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi giovedì dell'1,12%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza mista è proseguita.

Dopo una seduta contrastata ma alla fine positiva per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi giovedì dell'1,12%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza mista è proseguita. Anche il dato relativo all'indice Ism nei servizi ha deluso e adesso i riflettori sono puntati su quelli che Washington comunicherà in giornata relativi ai nuovi posti di lavoro e sul successivo commento del chairman della Federal Reserve Jerome Powell. Wall Street continua a metabolizzare l'impatto della guerra commerciale voluta da Donald Trump sull'economia Usa e questo si riflette anche in Asia, mentre Shanghai e Shenzhen restano ancora chiuse per il lungo stop del Guóqìng jie (celebrazione della fondazione della Repubblica popolare cinese il 1° ottobre 1949) e riapriranno solo martedì 8 ottobre. Alla fine è comunque di circa lo 0,30% il guadagno registrato dall'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è sostanzialmente invariato a fronte di un modesto apprezzamento dello 0,10% dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 chiude comunque in rialzo dello 0,32% (performance simile per l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,26%). Netta frenata per Hong Kong: l'Hang Sang perde infatti olte l'1% (fa meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, comunque in calo di circa lo 0,80%). Sul fronte macroeconomico, le vendite retail in Australia sono salite in agosto dello 0,4% mensile, dopo il calo dello 0,1% di luglio ma sotto all'incremento dello 0,5% del consensus. E a Sydney è stato dello 0,37% il progresso segnato in chiusura dall'S&P/ASX 200, mentre a Seoul il Kospi si muove appena sotto la parità.