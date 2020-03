Dopo un avvio d'ottava da incubo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, crollato del 12,93% lunedì nella peggiore performance dal Black Monday del 1987), alla riapertura degli scambi in Asia il sell-off ha iniziato a perdere di forza e la tendenza si è fatta contrastata. Le dichiarazioni di Donald Trump, passato nel giro di pochi giorni da un incauto ottimismo a previsioni di una possibile recessione in Usa, che avevano affossato Wall Street vengono accompagnate dagli stimoli che gran parte delle economie avanzate hanno messo in campo per combattere l'epidemia di coronavirus, ma è ancora presto perché la fiducia torni a guidare i mercati. E il risultato è una perdita intorno allo 0,50% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, che pure aveva iniziato la sessione in rialzo.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è ancora in rialzo dopo il progresso dello 0,20% di lunedì e il parallelo deprezzamento di circa lo 0,80% dello yen sul biglietto verde contribuisce a sostenere Tokyo: il Nikkei 225 limita comunque allo 0,06% il suo guadagno (netto recupero del 2,60% invece per l'indice più ampio Topix). Sul fronte macroeconomico, il Reuters Tankan, indice che anticipa l'omonimo sondaggio trimestrale della Bank of Japan (BoJ), è crollato in marzo a -20 punti, da -5 punti di febbraio, attestandosi sui minimi dai -27 punti del dicembre 2009. In gennaio la produzione industriale è invece calata in Giappone del 2,3% annuo, in miglioramento rispetto al precedente declino del 3,1% e contro la flessione del 2,5% del dato flash.

In serata è previsto un nuovo incontro, in teleconferenza, del G7: in questo caso dovrebbero essere i ministri delle Finanze a confrontarsi sull'impatto dell'epidemia di coronavirus sull'economia globale. In chiusura Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 segnano flessioni dello 0,34% e dello 0,48% rispettivamente, contro il ribasso dello 0,43% dello Shenzhen Composite. Contrastata la piazza di Hong Kong: a meno di un'ora dal termine degli scambi l'Hang Seng guadagna infatti circa lo 0,50% (segno opposto per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in calo intorno allo 0,70%). A Seoul il Kospi ha segnato una contrazione del 2,47% mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 ha registrato un rally del 5,83% a fine seduta.

