Dopo una sessione positiva per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi mercoledì dello 0,67%), alla riapertura degli scambi in Asia il recupero si è consolidato grazie ai toni "miti" utilizzati da Donald Trump nelle sue dichiarazioni successive agli attacchi missilistici lanciati dall'Iran su obiettivi Usa in Iraq (attacchi che non hanno per altro fatto vittime). La replica del presidente Usa è stata focalizzata su nuove sanzioni contro Teheran, non su nuova violenza. E l'Iran da parte sua non ha dato alcun segnale di avere intenzione di reagire ulteriormente all'uccisione il 3 gennaio scorso del generale Qassem Soleimani. Il risultato, a fronte di corsi del greggio tornati sui livelli precedenti lo scoppio di questa crisi, è stato un guadagno superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è sostanzialmente invariato (dopo il rialzo dello 0,20% di mercoledì) e il declino di circa lo 0,10% dello yen sul biglietto verde (dopo la flessione dello 0,70% della precedente sessione) contribuisce al recupero di Tokyo: il Nikkei 225 chiude infatti con un deciso progresso del 2,31% (ha fatto peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque di un netto 1,63%). Sul fronte macroeconomico, la World Bank ha peggiorato la stima di crescita dell'economia globale al 2,5% dal 2,7% previsto in giugno. L'espansione economica è stata del 2,4% nel 2019, nella peggiore performance registrata dalla crisi finanziaria del 2008 e in significativo rallentamento rispetto ai tassi superiori al 3% registrati in 2017 e 2018.