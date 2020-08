Dopo una seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, deprezzatosi martedì dell'1,69%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza ribassista è proseguita, per quanto con un tono maggiormente contrastato.

Dopo una seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, deprezzatosi martedì dell'1,69%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza ribassista è proseguita, per quanto con un tono maggiormente contrastato. A deprimere i mercati rimane principalmente lo stallo al Congresso Usa sul nuovo piano di stimolo all'economia statunitense, duramente colpita dall'epidemia di coronavirus. Timido ottimismo deriva invece dalle speranze per la realizzazione di un trattamento farmacologico contro il Covid-19 (tra le polemiche Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è il primo Paese ad avere concesso il via libera regolatorio a un vaccino). Alla fine il clima resta comunque negativo, come confermato dalla perdita intorno allo 0,70% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in moderato rialzo e il parallelo calo di circa lo 0,20% dello yen sul biglietto verde contribuisce a sostenere Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti lo 0,41% (fa ampiamente meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,23%). Sul fronte macroeconomico, la Bank of Japan ha reso noto che la massa monetaria M2 è salita in Giappone del 7,9% annuo in luglio, a 1.111.100 miliardi di yen (8.880 miliardi di euro), contro il progresso del 7,3% di giugno (5,1% in maggio). La massa monetaria M3 è invece aumentata del 6,5% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 5,9% di giugno (4,1% in maggio).

Lo scorso mese le banche cinesi hanno erogato prestiti per 992,7 miliardi di yuan (pari a 121,5 miliardi di euro al cambio attuale), sostanzialmente dimezzati rispetto ai 1.810,0 miliardi di giugno (221,5 miliardi di euro). I prestiti in essere sono invece cresciuti lo scorso mese in Cina del 13,0% annuo, contro il 13,2% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio e giugno. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa l'1,30% entrambi, contro il declino superiore al 2% dello Shenzhen Composite. In positivo invece Hong Kong: l'Hang Seng guadagna infatti intorno allo 0,20% (l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica, scambia invece poco sotto la parità). Il Kospi di Seoul è in arretramento di circa lo 0,10% mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 perde lo 0,11% in chiusura.

