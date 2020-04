Dopo un nuovo sell-off per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi del 4,44% mercoledì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza in negativo è proseguita, seppure in modo maggiormente contrastato.

Dopo un nuovo sell-off per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi del 4,44% mercoledì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza in negativo è proseguita, seppure in modo maggiormente contrastato. A tenere banco sono ancora i timori per l'impatto dell'epidemia di coronavirus sull'economia globale, in attesa della pubblicazione in giornata del cruciale dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in Usa, previsto ancora su un record negativo (dopo i 3,3 milioni di settimana scorsa). Intanto si avvicina a quota 50.000 il numero delle vittime nel mondo causate dal Covid-19. Il clima ribassista è confermato dalla perdita intorno allo 0,30% registrata dall'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino ma il parallelo calo dello yen sul biglietto verde non riesce a sostenere la piazza di Tokyo: il Nikkei 225 segna infatti una flessione dell'1,39% (andamento sostanzialmente uguale per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,40%). Sul fronte macroeconomico, secondo i dati diffusi dalla Bank of Japan la base monetaria del Sol Levante è salita in marzo del 2,8% annuo, in rallentamento rispetto al progresso del 3,6% di febbraio (2,9% in gennaio).

Nonostante le accuse rivolte da Donald Trump a Pechino, per la possibile manipolazione dei dati sul coronavirus, l'epidemia sembra essere sotto controllo in Cina (come per altro anche in Corea del Sud). A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 sono in ribasso di circa lo 0,80% e lo 0,60% rispettivamente, mentre è superiore all'1% il guadagno dello Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in progresso di circa lo 0,20% (fa meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un rialzo intorno allo 0,60%). A Seoul il Kospi segna una crescita di oltre il 2% mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 ha registrato una contrazione dell'1,98% in chiusura.

