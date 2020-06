Dopo una seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi martedì dell'1,05%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza di recupero è stata confermata, grazie all'ottimismo per una ripresa dell'economia globale dal duro impatto derivante dall'epidemia di coronavirus.

Dopo una seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi martedì dell'1,05%), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza di recupero è stata confermata, grazie all'ottimismo per una ripresa dell'economia globale dal duro impatto derivante dall'epidemia di coronavirus. Ottimismo che riesce a bilanciare i timori per il rischio che le proteste diffuse in Usa, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis, possano innescare una nuova ondata di contagi da Covid-19 nel Paese. Il risultato è stato comunque un guadagno ampiamente superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, sui massimi dallo scorso 9 marzo.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino di circa lo 0,40% ma il parallelo rafforzamento dello yen sul biglietto verde non impedisce a Tokyo di chiudere in positivo: alla fine il Nikkei 225 guadagna infatti l'1,29% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,72%). Sul fronte macroeconomico, l'indice Pmi Jibun Bank dei servizi è salito in Giappone a maggio a 26,5 punti dai 21,5 punti di aprile, quando si era attestato sui minimi da quando si era iniziata a elaborare la statistica nel settembre 2007. Il dato è stato rivisto al rialzo dai 25,3 punti della lettura preliminare.

L'indice Pmi nel settore dei servizi in Cina elaborato da Markit/Caixin recupera anche in maggio e torna dopo tre mesi sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione. L'indice è infatti salito lo scorso mese a 55,0 punti dai 44,4 punti di aprile, con l'incremento più deciso dall'ottobre 2010. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 sono in rialzo di circa lo 0,40% entrambi, contro il guadagno intorno allo 0,50% dello Shenzhen Composite. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in progresso di ben oltre l'1% (e l'andamento è appena peggiore per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). A Seoul è di quasi il 3% il rally del Kospi, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 segna una crescita dell'1,83% in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)