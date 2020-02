Dopo un avvio d'ottava in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi lunedì dell'1,34%), alla riapertura in Asia la tendenza rialzista si è consolidata, con Shanghai e Shenzhen che recuperano parte del terreno perduto al ritorno degli scambi dopo le lunghe festività del Capodanno lunare. Il crollo intorno all'8% registrato lunedì dalle piazze della Cina continentale era in ogni caso legato ai timori per l'impatto sull'economia derivante dall'epidemia di coronavirus. Timori che non si sono certi allontanati: il numero delle vittime è salito a 427 (due quelle fuori dalla Cina: la prima nelle Filippine, la seconda a Hong Kong). La sessione è in ogni modo positiva per i mercati della regione, come confermato dal guadagno intorno all'1,50% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, che mette fine a striscia di otto sedute consecutive in contrazione. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino di circa lo 0,10% a fronte di uno yen poco mosso sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna comunque lo 0,49% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,69%). Sul fronte macroeconomico, la base monetaria del Sol Levante è cresciuta in gennaio del 2,9% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al progresso del 3,2% di dicembre (3,3% in novembre). La base monetaria del Giappone si è attestata lo scorso mese a quota 514.132 miliardi di yen, contro i 512.776 miliardi di dicembre (517.630 miliardi in novembre).

Domenica la PboC ha inondato l'economia di liquidità mentre ha ridotto alcuni tassi di riferimento, ma gli analisti sospettano che si dovrà fare di più per bilanciare le conseguenze economiche dell'epidemia. Lunedì, invece, secondo quanto riportato da Reuters, la China Securities Regulatory Commission (Csrc, l'autorità di controllo dei mercati finanziari cinesi) è intervenuta per limitare le vendite allo scoperto e fermare i gestori di fondi comuni dal chiudere le posizioni a meno che non debbano garantire i rimborsi degli investitori. In chiusura Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano l'1,34% e il 2,64% rispettivamente, contro il rialzo dell'1,80% dello Shenzhen Composite. Bene anche Hong Kong: a meno di un'ora dal termine degli scambi l'Hang Seng è infatti in rialzo di circa l'1,20% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in progresso intorno all'1,70%). A Seoul il Kospi ha segnato una crescita dell'1,84% mentre a Sydney è stata dello 0,37% l'espansione dell'S&P/ASX 200.