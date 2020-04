Dopo un avvio d'ottava contrastato per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,48% lunedì), alla riapertura degli scambi in Asia l'andamento si è fatto invece di generalizzato recupero anche grazie ai dati relativi a marzo della bilancia commerciale di Pechino che hanno evidenziato un rallentamento decisamente inferiore rispetto alle attese.

Dopo un avvio d'ottava contrastato per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, apprezzatosi dello 0,48% lunedì), alla riapertura degli scambi in Asia l'andamento si è fatto invece di generalizzato recupero anche grazie ai dati relativi a marzo della bilancia commerciale di Pechino che hanno evidenziato un rallentamento decisamente inferiore rispetto alle attese. Complessivamente i mercati hanno metabolizzato gli effetti positivi del lockdown sul diffondersi dell'epidemia di Covid-19 e i timori di una recessione di vasta portata sembrano venire meno grazie agli stimoli messi in campo dalle istituzioni in tutto il mondo. E il risultato è stato un guadagno superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in moderato declino ma il parallelo marginale rafforzamento dello yen sul biglietto verde non impedisce a Tokyo di chiudere in rally: il Nikkei 225 guadagna infatti il 3,13% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dell'1,96%), dopo avere perso il 2,33% lunedì. Sul fronte macroeconomico, in marzo i prezzi alla produzione sono calati in Giappone dello 0,4% annuo, contro il progresso dello 0,8% di febbraio e il declino dello 0,1% del consensus.

In marzo le esportazioni dalla Cina, calcolate in dollari, hanno registrato una flessione del 6,6% annuo, in miglioramento comunque rispetto al crollo del 17,2% dei primi due mesi del 2020 e contro il declino del 14,0% del consensus di Reuters. Lo scorso mese il tasso d'inflazione di Pechino è invece sceso al 4,3% annuo dal 5,2% di febbraio. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 sono in rialzo di circa l'1,20% e l'1,50% rispettivamente, contro il progresso intorno all'1,70% dello Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: l'Hang Seng guadagna infatti circa lo 0,80% (fa appena peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un rialzo intorno allo 0,60%). Guadagno ampiamente superiore all'1% a Seoul per il Kospi mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 segna un progresso dell'1,87% in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)