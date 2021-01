Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in negativo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, deprezzatosi dello 0,61% mercoledì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza è stata complessivamente di recupero.

Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in negativo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq, deprezzatosi dello 0,61% mercoledì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza è stata complessivamente di recupero. Gli investitori apprezzano la vittoria dei Democratici nelle elezioni in Georgia, che garantirà al nuovo presidente Joe Biden l'appoggio anche del Senato e quindi maggiori possibilità di portare avanti le sue politiche economiche. Speranze, in particolare, per nuovi interventi di stimolo all'economia. Le tensioni legate all'invasione del Congresso Usa da parte dei seguaci di Donald Trump non condizionano la performance e il risultato è di un rialzo intorno allo 0,70% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso ma il parallelo deprezzamento di circa lo 0,20% dello yen sul biglietto verde contribuisce a sostenere la performance di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti un netto 1,60% (andamento simile per l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,68%), tornando sui massimi degli ultimi 30 anni. Sul fronte macroeconomico, in novembre i salari medi totali sono calati in Giappone del 2,2% annuo, in netto peggioramento rispetto al ribasso dello 0,7% della lettura finale di ottobre. I salari reali sono invece scesi dell'1,1% annuo, contro la precedente flessione dello 0,1% e il progresso dello 0,2% del consensus.

Giornata positiva anche per le piazze della Cina continentale. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano infatti lo 0,71% e l'1,77% rispettivamente, contro il rialzo dello 0,21% dello Shenzhen Composite. In negativo invece Hong Kong, trascinata al ribasso dai crolli intorno al 4% di Alibaba Group Holding e Tencent Holdings (i due colossi tecnologici rischiano il delisting a Wall Street). A meno di un'ora dallo stop alle contrattazioni l'Hang Seng segna infatti un calo intorno allo 0,20% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica, in flessione di circa lo 0,60%). A Seoul il Kospi ha registrato un netto recupero del 2,14% mentre a Sydney è stata dell'1,59% la crescita dell'S&P/ASX 200 al termine della sessione.

