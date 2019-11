Dopo una chiusura d'ottava positiva per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi venerdì dello 0,39%), la tendenza rialzista si consolida con l'avvio della nuova settimana in Asia. Torna l'ottimismo sul possibile accordo di fase uno tra Washington e Pechino: venerdì Donald Trump aveva dichiarato che un'intesa tra le più grandi economie del mondo è "potenzialmente molto vicina" dopo che Xi Jinping aveva detto che la Cina si sta impegnando per "cercare di non avere una guerra commerciale" ma anche che reagirà se necessario. Il risultato è stato un rialzo di circa lo 0,70% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, reduce dalla flessione dello 0,40% della scorsa settimana.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso ma il parallelo deprezzamento dello 0,20% dello yen sul biglietto verde contribuisce alla buona performance di Tokyo: in chiusura il Nikkei 225 segna infatti un rialzo dello 0,78% (fa appena peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,69%). Sul fronte macroeconomico, l'indice anticipatore del Giappone è rimasto stabile in settembre sui 91,9 punti già registrati in agosto. Il dato è stato rivisto al ribasso dai 92,2 punti della lettura preliminare e si conferma quindi sui minimi dai 90,5 punti segnati nel novembre 2009. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece salito in settembre a 101,1 punti dai 99,0 punti di agosto, contro i 101,0 punti della lettura preliminare comunicata a inizio mese. Secondo quanto riportato da Reuters, sabato Robert O'Brien, U.S. National Security Advisor, ha dichiarato che un accordo commerciale iniziale con la Cina è ancora possibile entro fine anno, sebbene abbia ammonito che Washington non chiuderà un occhio su ciò che accade a Hong Kong. Nel weekend, intanto, i candidati per la democrazia hanno trionfato alle elezioni per il consiglio distrettuale dell'ex colonia britannica in Cina. In chiusura Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano lo 0,73% entrambi, contro il declino dello 0,44% dello Shenzhen Composite. Netto avanzamento per Hong Kong: a meno di un'ora dal termine degli scambi l'Hang Seng è infatti in crescita di circa l'1,50% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, comunque in progresso intorno all'1,20%). A Seoul il Kospi ha segnato un rialzo dell'1,02% mentre a Sydney è stato dello 0,32% il guadagno registrato dall'S&P/ASX 200.