Secondo alcuni economisti il taglio dei tassi a cui stanno ricorrendo molte banche centrali nel mondo, potrebbe non essere sufficiente per stimolare la ripresa economica, soprattutto nei paesi emergenti asiatici. L'azione più appropriata che dovrebbe essere messa in atto, stando a quanto sostenuto dagli stessi economisti, sarebbe quella di incrementare la spesa pubblica. Soltanto in questo modo infatti si potrebbe incrementare la richiesta di merci e servizi che andrebbe a stimolare l'attività economica, risvegliandola dal torpore causato dalla guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti.

(AC - www.ftaonline.com)